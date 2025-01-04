20 صورة من عيد ميلاد إلهام شاهين الـ 64 بحضور نجوم الفن

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين، بعيد ميلادها الـ 64 الذي وافق أمس الجمعة 3 يناير، إذ أنها من مواليد 1961.

وشهد حفل عيد ميلاد إلهام شاهين حضور عدد كبير من الفنانين منهم مي عمر ووليد توفيق وداليا مصطفى والهام شاهين ولقاء الخميسي وبشرى ودرة ويسرا وليلى علوي وأنغام ولبلبة ودينا ونبيلة عبيد وباسم سمرة ووفاء عامر وزوجها وسلاف فواخرجي وإيهاب توفيق ومنة فضالي ومنة شلبي وكريم فهمي وأحمد زاهر.

ونشرت إلهام شاهين، صورا من عيد ميلادها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا رب سنة 2025 تكون سنة حلوة علينا جميعا".

وفي تدوينة أخرى، كتبت إلهام شاهين: "احتفالية ببرج الجدي أجمل وأطيب قلوب.. ليلى علوى وأنغام وسميرة سعيد ودرة ونبيلة عبيد وإيهاب توفيق .. كل سنة وأنتم طيبين ومتألقين ..سنة حلوة عليكم وربنا يسعدكم..بحبكم من كل قلبي..وكل سنة واحنا بنحتفل مع بعض دايما".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين تطل على جمهورها في رمضان 2025 بمسلسل سيد الناس، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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