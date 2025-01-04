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20 صورة من عيد ميلاد إلهام شاهين الـ 64 بحضور نجوم الفن

05:17 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    إلهام شاهين وسلاف فواخرجي
  • عرض 21 صورة
    الهام شاهين ومنة فضالي ومي عمر وداليا مصطفى
  • عرض 21 صورة
    أنغام وإلهام شاهين وإيهاب توفيق
  • عرض 21 صورة
    أنغام ودرة ويسرا وليلى علوي ودينا ولبلبة وإلهام شاهين
  • عرض 21 صورة
    الهام شاهين ومي عمر وداليا مصطفى ومنة فضالي ووليد توفيق
  • عرض 21 صورة
    درة ويسرا وليلى علوي وأنغام ولبلبة ودينا
  • عرض 21 صورة
    محمود حميدة والهام شاهين
  • عرض 21 صورة
    منة شلبي وإيهاب توفيق وإلهام شاهين وكريم فهمي وبشرى
  • عرض 21 صورة
    منة شلبي وبشرى وإيهاب توفيق وأحمد زاهر
  • عرض 21 صورة
    ليلى علوي وإلهام شاهين
  • عرض 21 صورة
    إلهام شاهين مع عائلتها
  • عرض 21 صورة
    مي عمر ومنة فضالي وداليا مصطفى ووليد توفيق
  • عرض 21 صورة
    مي عمر ومنة فضالي وداليا مصطفى وإلهام شاهين
  • عرض 21 صورة
    مي عمر ووليد توفيق وداليا مصطفى والهام شاهين ولقاء الخميسي وبشرى
  • عرض 21 صورة
    نبيلة عبيد وأنغام والهام شاهين وليلى علوي وباسم سمرة
  • عرض 21 صورة
    نبيلة عبيد وأمير شاهين وأنغام والهام شاهين وليلى علوي وباسم سمرة
  • عرض 21 صورة
    وفاء عامر وزوجها ويسرا وأنغام وسلاف فواخرجي وإيهاب توفيق وإلهام شاهين
  • عرض 21 صورة
    يسرا وإلهام شاهين
  • عرض 21 صورة
    وفاء عامر وباسم سمرة وسلاف فواخرجي وداليا مصطفى ومنة فضالي
  • عرض 21 صورة
    مي عمر وداليا مصطفى ومنة فضالي وإلهام شاهين
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كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين، بعيد ميلادها الـ 64 الذي وافق أمس الجمعة 3 يناير، إذ أنها من مواليد 1961.

وشهد حفل عيد ميلاد إلهام شاهين حضور عدد كبير من الفنانين منهم مي عمر ووليد توفيق وداليا مصطفى والهام شاهين ولقاء الخميسي وبشرى ودرة ويسرا وليلى علوي وأنغام ولبلبة ودينا ونبيلة عبيد وباسم سمرة ووفاء عامر وزوجها وسلاف فواخرجي وإيهاب توفيق ومنة فضالي ومنة شلبي وكريم فهمي وأحمد زاهر.

ونشرت إلهام شاهين، صورا من عيد ميلادها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا رب سنة 2025 تكون سنة حلوة علينا جميعا".

وفي تدوينة أخرى، كتبت إلهام شاهين: "احتفالية ببرج الجدي أجمل وأطيب قلوب.. ليلى علوى وأنغام وسميرة سعيد ودرة ونبيلة عبيد وإيهاب توفيق .. كل سنة وأنتم طيبين ومتألقين ..سنة حلوة عليكم وربنا يسعدكم..بحبكم من كل قلبي..وكل سنة واحنا بنحتفل مع بعض دايما".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين تطل على جمهورها في رمضان 2025 بمسلسل سيد الناس، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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إلهام شاهين نجوم الفن مي عمر وليد توفيق داليا مصطفى
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