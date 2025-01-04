ناصر عبدالرحمن ناعيا أيمن المليجي: "عوايدك كده مش عايز تتقل على حد"

كتبت- منى الموجي:

نعى الكاتب ناصر عبدالرحمن عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، الفنان أيمن المليجي، الذي غادر عالمنا قبل ساعات، صباح اليوم السبت 4 يناير 2025.

ونشر ناصر صورة الراحل، معلقا "عوايدك كده يا أيمن، مش عايز تتقل على حد، طول عمرك كده تحب الكل ووقت الحيرة تظهر، شيلتني يا أيمن يوم ما وقعت، وياما حليت المر وياما بيك اتواصلنا، الله يرحمك ويحسن إليك".

كما نعى السيناريست عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، الفنان أيمن المليجي، وكتب "مات أيمن المليجي، مات الجزء الأطيب والأنصع والأجمل في حياتي، مات رجل من أهل الله، اللهم رحمتك، ولا أشكو حزني إلا لله".

جدير بالذكر أن أيمن المليجي شارك في عدد من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية، بينها: مسلسل شيخ العرب همام (أخر ملوك الصعيد) بطولة يحيى الفخراني، مسلسل "وادي الملوك" بطولة سمية الخشاب، مسلسل "الخواجة عبدالقادر" لـ يحيى الفخراني، فيلم نظرية عمتي بطولة حسن الرداد وحورية فرغلي.