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عبدالرحيم كمال ناعيا أيمن المليجي: الجزء الأطيب في حياتي.. رجل من أهل الله

04:57 م السبت 04 يناير 2025
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    أيمن المليجي مع عبدالرحيم كمال
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    عبدالرحيم كمال
  • عرض 5 صورة
    عبدالرحيم كمال
  • عرض 5 صورة
    عبدالرحيم كمال
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القاهرة- مصراوي:

نعى السيناريست عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، الفنان أيمن المليجي، الذي غادر عالمنا صباح اليوم السبت 4 يناير.

وكتب عبدالرحيم "مات أيمن المليجي، مات الجزء الأطيب والأنصع والأجمل في حياتي، مات رجل من أهل الله، اللهم رحمتك، ولا أشكو حزني إلا لله".

جدير بالذكر أن أيمن المليجي شارك في عدد من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية، بينها: مسلسل شيخ العرب همام (أخر ملوك الصعيد) بطولة يحيى الفخراني، مسلسل "وادي الملوك" بطولة سمية الخشاب، مسلسل "الخواجة عبدالقادر" لـ يحيى الفخراني، فيلم نظرية عمتي بطولة حسن الرداد وحورية فرغلي.

أيمن المليجي عبدالرحيم كمال نظرية عمتي شيخ العرب همام الخواجة عبدالقادر وادي الملوك
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