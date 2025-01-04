حمادة هلال يزور دار أيتام للأطفال.. وهذا ما قاله (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان حمادة هلال، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورا وفيديو من زيارته لدار أيتام للأطفال.

ونشر هلال، صوره مع الأطفال بدار الأيتام، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "دار اليسرللأيتام.. كل سنة وأنتم طيبين يا أجمل ناس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يكرمك يا رب ويوفقك على كل الخير اللي أنت بتعمله" ، "يجعله في ميزان حسناتك" ، "ما شاء الله" ، "ربنا يحبب فيك خلقه" ، "ربنا يجبر بخاطرك" ، "قمة في التواضع" ، "اللّٰه يكرمك ويراضيك بالخير" ، "محترم طول عمرك يا فنان".

يذكر أن، حمادة هلال يخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "المداح - أسطورة العودة 5" ويشاركه البطولة هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

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