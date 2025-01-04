لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حمادة هلال يزور دار أيتام للأطفال.. وهذا ما قاله (صور وفيديو)

04:54 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حمادة هلال يزور دار أيتام (3)
  • عرض 3 صورة
    حمادة هلال يزور دار أيتام (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان حمادة هلال، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورا وفيديو من زيارته لدار أيتام للأطفال.

ونشر هلال، صوره مع الأطفال بدار الأيتام، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "دار اليسرللأيتام.. كل سنة وأنتم طيبين يا أجمل ناس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يكرمك يا رب ويوفقك على كل الخير اللي أنت بتعمله" ، "يجعله في ميزان حسناتك" ، "ما شاء الله" ، "ربنا يحبب فيك خلقه" ، "ربنا يجبر بخاطرك" ، "قمة في التواضع" ، "اللّٰه يكرمك ويراضيك بالخير" ، "محترم طول عمرك يا فنان".

يذكر أن، حمادة هلال يخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "المداح - أسطورة العودة 5" ويشاركه البطولة هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

اقرأ أيضا:

"أسطورة ترويها الأجيال".. وفاة والد الفنانة ألفت عمر

بـ"جيبة قصيرة".. منة شلبي تحتضن نبيلة عبيد والجمهور يعلق

حمادة هلال دار أيتام للأطفال الفنان حمادة هلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عبدالرحيم كمال ناعيا أيمن المليجي: الجزء الأطيب في حياتي.. رجل من أهل الله

إعلان

إعلان

أمطار على 15 منطقة غدًا بينها القاهرة.. والأرصاد تحذر من السيول
توجيه جديد من السيسي بشأن البترول والغاز - تفاصيل