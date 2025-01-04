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سميرة سعيد تعلق على فيديو غنائها بمرحلة الطفولة

04:24 م السبت 04 يناير 2025

المطربة سميرة سعيد

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كتب- هاني صابر:

علقت المطربة سميرة سعيد، على فيديو قديم لها وهي تغني بمرحلة الطفولة.

ونشرت سميرة، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كلما أشاهد نفسي وأنا صغيرة، أبتسم وأنا أراقب حركاتي بعين طفلة تأخذ الأمر بمنتهى الجدية، وكأنها مطربة متمكنة تحاول أن تثبت للناس أنها ليست مجرد طفلة.. تلك البراءة الممزوجة بالشغف تجعلني أضحك على بساطة البدايات وروعتها".

يذكر أن، آخر أعمال سميرة سعيد كانت أغنية "زن" التي طرحتها على "يوتيوب"، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى تيم.

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A post shared by Samira Said (@samirasaid)

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