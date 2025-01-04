سميرة سعيد تعلق على فيديو غنائها بمرحلة الطفولة

كتب- هاني صابر:

علقت المطربة سميرة سعيد، على فيديو قديم لها وهي تغني بمرحلة الطفولة.

ونشرت سميرة، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كلما أشاهد نفسي وأنا صغيرة، أبتسم وأنا أراقب حركاتي بعين طفلة تأخذ الأمر بمنتهى الجدية، وكأنها مطربة متمكنة تحاول أن تثبت للناس أنها ليست مجرد طفلة.. تلك البراءة الممزوجة بالشغف تجعلني أضحك على بساطة البدايات وروعتها".

يذكر أن، آخر أعمال سميرة سعيد كانت أغنية "زن" التي طرحتها على "يوتيوب"، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى تيم.

View this post on Instagram A post shared by Samira Said (@samirasaid)

اقرأ أيضا:

"أسطورة ترويها الأجيال".. وفاة والد الفنانة ألفت عمر

بـ"جيبة قصيرة".. منة شلبي تحتضن نبيلة عبيد والجمهور يعلق