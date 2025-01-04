لطفي لبيب يعلن إصابته بورم في الحنجرة ويخضع لاستئصاله

كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان لطفي لبيب سبب تغير صوته، مشيرا إلى إصابته بورم في الحنجرة، وذلك خلال استضافته في برنامج "مع نزار الفارس" المعروض على قناة الرابعة العراقية.

وقال لطفي "أنا صوتي تعبان لأني مُصاب بورم في الحنجرة وينبغي استئصاله فورا، أنا جيت العراق قبل العملية لإن بعد العملية مش ضامن"، ليعلق المذيع نزار الفارس "لأ العمر الطويل لك".

وأضاف "أنا قمت بعمل كل التحاليل الخاصة بالعملية ومن المقرر أن أجريها".

وخلال اللقاء حكى لطفي لبيب عن محبته للعراق وشعبها، وقال "لست صغيرا في السن، أنا داخل على الثمانين، شفت كتير، شفت الوطن العربي عبر ثمانين سنة، أذكر وأنا طفل صغير في المدرسة خرجنا بمظاهرات نهتف اليوم حرام فيه العلم، كانت ثورة عبدالكريم قاسم في العراق".

جدير بالذكر أن لطفي لبيب شارك مؤخرًا في عدد من الأعمال الفنية، بينها فيلم "أنا وابن خالتي"، فيلم "مرعي البريمو"، فيلم "وش في وش".