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عادل الأعصر يكشف كواليس اعتزال مديحة كامل في منتصف فيلم "بوابة إبليس"

03:49 م السبت 04 يناير 2025

المخرج عادل الأعصر والاعلامية ايمان ابو طالب

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كتب- هاني صابر:

أكد المخرج عادل الأعصر، أن الفنانة مديحة كامل ليست مجرد ممثلة بل كانت صاحبة كاريزما ومثقفة.

وقال الأعصر، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامجها بالخط العريض، على شاشة تلفزيون الحياة، إن الفنانة مديحة كامل اعتزلت التمثيل أثناء عملها في منتصف فيلم "بوابة إبليس"، مشيرا إلى أنه استعان بدوبلير لها لتكملة الفيلم، واستعان بحيل تقنية للخروج من هذا المأزق.

وأوضح، أن قرارها بالاعتزال كان حاسما، واعتذرت له كثيرا، مؤكدا أنها قالت له وقتها "أنا عارفة إنك هتعرف تتصرف".

وأضاف الأعصر خلال اللقاء، أن الفنانة مديحة كامل ارتدت الحجاب بعد الاعتزال وكان لها طلة وحضور مختلف، مشيرا إلى أن فيلم "الحلم القاتل" من تأليفه، وأن إلهام شاهين فنانة متزنة للغاية.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة، في الثامنة مساء يوم الجمعة، على شاشة تلفزيون الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

المخرج عادل الأعصر فيلم بوابة إبليس عادل الأعصر
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