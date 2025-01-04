عادل الأعصر يكشف سرا جديدا حول "اختفاء جعفر المصري" وموقفا لصفوت غطاس

كتبت - نوران أسامة:

قال المخرج عادل الأعصر، إن فيلم "اختفاء جعفر المصري" تم تصويره في بحيرة قارون، موضحا أنه فيلم فلسفي ومن أحب الأعمال لقلبه.



وتابع الأعصر، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامجها بالخط العريض، على شاشة تلفزيون الحياة، أن الفنانة رغدة مثلت دورها باقتدار في فيلم "اختفاء جعفر المصري"وكأنها نشأت في بحيرة صيادين، مؤكدا أنه استفاد من نور الشريف في طريقة قراءته للسيناريو لأنه كان دقيقا للغاية.

وحكى "الأعصر" موقفا للمنتج الكبير صفوت غطاس أثناء تصوير فيلم "اختفاء جعفر المصري"، حيث دمرت الرياح ديكور العمل بالكامل وكان الأعصر يريد ترميمه إلا أن غطاس قرر بنائه بالكامل.

وأشار الأعصر خلال اللقاء إلى أن الفنان محمود ياسين كان طيبا للغاية، قائلا: "كنت أستمتع بنبرات صوته، وينطبق عليه مقولة السهل الممتنع".

وأَضاف الأعصر، أنه عشق السينما في مرحلة الإعدادية وأنه عمل مع صلاح أبوسيف وحسن الإمام كمخرج تحت التمرين، وأن فيلم "صفقة مع امرأة" كان أول أفلامه في عالم الإخراج وقام بإنتاجه ليضع نفسه خارج حسابات السوق.



وأختتم، أنه أخرج فيلم "علاقات مشبوهة" بطولة عادل أدهم والتقاه عدد من المرات ليعرض عليه الفيلم، وقال له أدهم: " كنت عايز أذوب الثلج بيننا".



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة، في الثامنة مساء يوم الجمعة، على شاشة تلفزيون الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.