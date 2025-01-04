عادل الأعصر: "فاتن حمامة أسهل نجمة تعاملت معها وأحمد رمزي خجول"

كتبت- نوران أسامة:

قال المخرج عادل الأعصر، إن الفنانة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية، هي فنانة متواضعة وبسيطة للغاية، موضحا أنها رشحت له الفنان جميل راتب لأداء شخصية زوجها في مسلسل "وجه القمر" ولكن رشح لها النجم أحمد رمزي فوافقت على الفور.



وتابع "الأعصر" خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "الفنان أحمد رمزي خجول للغاية وقال لي (أنا سعيد إني هشتغل مع الهانم فاتن حمامة)"، لافتا أنه كان هناك احترام متبادل بين فاتن حمامة وأحمد رمزي في مسلسل "وجه القمر".



وكشف الأعصر خلال اللقاء عن مفاجأة، حيث قال: "اخترت أحمد الفيشاوي في وجه القمر ليجسد دور ابن الفنانة فاتن حمامة دون أن أعرف أن والده النجم فاروق الفيشاوي أحد أعز أصدقائي، وفي لقائي الأول بأحمد كدت أرفضه ووجدت عينيه حمراء لقلة النوم، فقلت له إذهب نام واسترح يومين ثم تعالا مرة أخرى واخترته على الفور".



وختم الأعصر، حديثه قائلا: "فاتن حمامة أسهل نجمة تعاملت معها خلال مشواري الفني"



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة، في الثامنة مساء يوم الجمعة، على شاشة تلفزيون الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.