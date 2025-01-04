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رنا سماحة تعلن طلاقها رسميا عن والد ابنها

03:05 م السبت 04 يناير 2025
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    أول تعليق من رنا سماحة بعد أنباء انفصالها عن زوجها سامر أبو طالب_4
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    رنا سماحة مع طفلها وزوجها
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    رنا سماحة ونجلها (3)
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    رنا سماحة
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    رنا سماحة مع سامر أبو طالب وطفلهما
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كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة رنا سماحة وقوع الطلاق الرسمي بينها وبين الملحن سامر أبو طالب، والد ابنها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وكتبت رنا "اللهم لك الحمد .. تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرا كل الشكر للمحترم الآمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

وجاءت تعليقات الجمهور لتدعو لها بالتوفيق في حياتها المُقبلة، وبينها "ربنا يسعدك في حياتك الجاية ويعوضك خير يا روح قلبي، زعلتيني والله، ربنا يكتبلكم الخير يا رب انتوا الاتنين ويباركلكم في ابنكم، لا إله إلا الله ربنا يهدي سركم وترجعوا لبعض، ربنا يعوضك ويباركلك في مالك".

كانت رنا أحيت مؤخرًا حفلا بمناسبة استقبال العام الجديد 2025، في بورتو السخنة. كما ختمت 2024 بأداء فريضة العمرة، ونشرت صورة من أمام الكعبة، وعلقت "اللهم لك الحمد.. ختمت ٢٠٢٤ من أطهر مكان على الأرض، مرحلة جديدة وبداية جديدة في حياتي يا رب اكتبلي فيها الأفضل، شكراً يا رب على إتمام نعمتك.. شكراً على كرمك.. شكراً على سترك".

رنا سماحة

رنا سماحة طلاق رنا سماحة سامر أبو طالب الكعبة العمرة
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