محمود الليثي ينشر فيديو مع بوسي يغنيان فيه بزفاف مي فاروق والعمروسي

بالصور| إلهام شاهين تحتفل بمواليد برج الجدي من نجوم الفن

كتب- هاني صابر:

شارك المطرب محمود الليثي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من حفل زفاف المطربة مي فاروق والفنان محمد العمروسي .

ونشر الليثي، الفيديو الذي ظهر فيه يغني مع المطربة بوسي، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك يا حبايب قلبي".

واحتفلت مي فاروق بحفل زفافها على محمد العمروسي، مساء الخميس الماضي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد عقد قران مي فاروق حضور ابنها مالك وابنتها، وسط تواجد عدد من الفنانين وأصدقاء العروسين.

وكانت مي فاروق احتفلت بخطوبتها على محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024 في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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