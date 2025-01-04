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تامر حسني يوضح حقيقة وصفه إمكانية عودته لطليقته بسمة بوسيل بالشائعات

02:28 م السبت 04 يناير 2025
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  • عرض 15 صورة
    تامر حسني بسمة بوسيل
  • عرض 15 صورة
    بسمة بوسيل وطليقها تامر حسني
  • عرض 15 صورة
    بسمة بوسيل والفنان تامر حسني
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني وبسمة بوسيل
  • عرض 15 صورة
    بسمة بوسيل والفنان تامر حسني
  • عرض 15 صورة
    بسمة بوسيل والفنان تامر حسني
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني على المسرح
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني
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    تامر حسني ونانسي عجرم
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    تامر حسني ونانسي عجرم
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني
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كتبت- منى الموجي:

حرص النجم تامر حسني على توضيح حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن وصفه إمكانية عودته لطليقته الفنانة بسمة بوسيل بالشائعات، في لقاء جمعه ببرنامج ET بالعربي.

وكتب تامر عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع انستجرام: "طبعا هما بيدوني ورقة أقراها والسؤال ده المذيعة مسألتهوش، المفروض بقراها أنا لوحدي وليا حق الرد أو لأ والمفروض المذيع ميقولهاش بما إنه بيوريهالي على ورقة".

وتابع "أنا قريت بس كلمة إشاعات فرديت على طول ومعرفش السؤال تكملته إيه، لإن سنة جديدة ومش هعيد على الناس أكيد غير بدعوة حلوة للناس وللبلدان العربية مش إني أتكلم على إشاعات، أعتقد مكانش ينفع إن المذيع يذكر سؤال المفروض إنه سري عشان كده مكتوب وكمان المذيعة مسألتهوش، لأن السؤال احترم حريتي الشخصية واتكتب في ورقة يبقى إزاي بنعرضه للناس".

واختتم تامر "أتمنى من أي مذيع ومحطة كبيرة متقعش في الخطأ ده تاني، لإننا بنحترمكم وبنقف نتكلم معاكم بكل حب، هي ملحوظة بمنتهى الحب مش اكتر لإن الطريقة دي ممكن تتسبب غصب عنكم في فتن، وممكن تتفهم غلط خصوصا إني مكملتش قراءة السؤال لإن أوله كلمة إشاعات"، موضحا "ولو فيه أي كلام تردد عن محاولات رجوعي لبسمة مش إشاعات وبالفعل فيه أولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع بينا، وكتر ألف خيرهم وربنا يقدم اللي فيه الخير لينا".

وكان "تامر" ظهر في لقاء مصور مع برنامج ET بالعربي، وعلق ما يتم تداوله بشأن امكانية عودته لـ بسمة، وقال: "مبدئيا كده بعض الشائعات، خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات مش بالشائعات وندعي الناس ربنا يكرمهم بالسنة الجديدة، وأي حد تألم أو اتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمهم ويشوفوا أيام جميلة السنة دي".

وأضاف: "يارب السنة دي ميبقاش فيها أي عذاب، تحديدا كل البلاد العربية يا رب مانشوفش أحزان تاني".

وأحيا النجم تامر حسني، مؤخرًا حفلا بمشاركة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في أحد فنادق دبي، بمناسبة الإحتفال برأس السنة، وحلول العام الجديد 2025.

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