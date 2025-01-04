بالصور| إلهام شاهين تحتفل بمواليد برج الجدي من نجوم الفن

كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من احتفالها بعيد ميلادها وبمواليد برج الجدي من نجوم الفن.

وضمت الصور التي نشرتها إلهام، عددا كبيرا من النجوم، بينهم: يسرا، ليلى علوي، أنغام، سلاف فواخرجي، إيهاب توفيق، وفاء عامر، باسم سمرة، نبيلة عبيد، درة.

وعلقت إلهام على الصور "احتفالية ببرج الجدي أجمل وأطيب قلوب: ليلى علوي وأنغام وسميرة سعيد ودرة و نبيله عبيد وإيهاب توفيق.. كل سنة وأنتم طيبين ومتألقين.. سنة حلوة عليكم وربنا يسعدكم.. بحبكم من كل قلبي.. وكل سنة وإحنا بنحتفل مع بعض دايما".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين تطل على جمهورها في رمضان 2025 بمسلسل سيد الناس، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد ومجموعة كبيرة من الفنانين.