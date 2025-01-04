وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير

كتب - هاني صابر:

رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، شقيقة الفنان أحمد بدير.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة شقيقة أحمد بدير، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير.. الدوام لله".

يذكر أن، أحمد بدير من مواليد محافظة قنا وشارك في العديد من المسلسلات منها (طائر الليل الحزين، الزيني بركات، حلم الليل والنهار، أبواب المدينة، زيزينيا).

وفي المسرح تألق وحقق نجاح كبير في العديد من الأعمال منها (ريا وسكينة، بكالوريوس في حكم الشعوب، الصعايدة وصلوا، ع الرصيف، دستور يا أسيادنا). ومن الأعمال التي شارك فيها (سكوت ح نصور، أبناء وقتلة، بطل من ورق).