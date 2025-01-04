بـ"فستان جريء".. 15 صورة لـ بوسي من أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

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كتبت- نوران أسامة:

خضعت المطربة بوسي، لجلسة تصوير جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت بوسي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان جريء"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، أجمل صوت مصري ع الساحة، بوسي القمر ما شاء الله، عسل أوي، سكر، كل ما تكبر تحلي".

يذكر أن، آخر أعمال بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

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