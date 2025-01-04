لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

منة فضالي تنشر صورا من احتفال إلهام شاهين بعيد ميلادها بحضور النجوم

12:44 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مي عمر ومنة فضالي وداليا مصطفى وإلهام شاهين
  • عرض 6 صورة
    الهام شاهين ومنة فضالي ومي عمر وداليا مصطفى
  • عرض 6 صورة
    وفاء عامر وباسم سمرة وسلاف فواخرجي وداليا مصطفى ومنة فضالي
  • عرض 6 صورة
    مي عمر ومنة فضالي وداليا مصطفى ووليد توفيق
  • عرض 6 صورة
    الهام شاهين ومي عمر وداليا مصطفى ومنة فضالي ووليد توفيق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفال الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها الذي وافق أمس الجمعة 3 يناير.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد القمر إلهام شاهين، واحتفالها بأسرة مسلسل سيد الناس.. كل سنة وانتي طيبة وجميلة، وكل الناس بتحبك ومجمعة الحبايب دايما".

وظهر من النجوم في الصور، مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي وداليا مصطفى ووفاء عامر وباسم سمرة ولقاء الخميسي وسلاف فواخرجي وبشرى ووليد توفيق وأحمد رزق وأمير شاهين.

جدير بالذكر أن إلهام شاهين تعود للمشاركة في السباق الرمضاني 2025، وتطل على الجمهور من خلال مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا:

"أسطورة ترويها الأجيال".. وفاة والد الفنانة ألفت عمر

بـ"جيبة قصيرة".. منة شلبي تحتضن نبيلة عبيد والجمهور يعلق

الفنانة منة فضالي إلهام شاهين عيد ميلاد إلهام شاهين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر من الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار وتحذير لمدة 3 أيام
توجيه جديد من السيسي بشأن البترول والغاز - تفاصيل