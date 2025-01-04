منة فضالي تنشر صورا من احتفال إلهام شاهين بعيد ميلادها بحضور النجوم

"استنوا الوقعة".. زينة تنشر صورا من رحلة التزحلق على الجليد والجمهور

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفال الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها الذي وافق أمس الجمعة 3 يناير.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد القمر إلهام شاهين، واحتفالها بأسرة مسلسل سيد الناس.. كل سنة وانتي طيبة وجميلة، وكل الناس بتحبك ومجمعة الحبايب دايما".

وظهر من النجوم في الصور، مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي وداليا مصطفى ووفاء عامر وباسم سمرة ولقاء الخميسي وسلاف فواخرجي وبشرى ووليد توفيق وأحمد رزق وأمير شاهين.

جدير بالذكر أن إلهام شاهين تعود للمشاركة في السباق الرمضاني 2025، وتطل على الجمهور من خلال مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج محمد سامي.

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