هبة مجدي عن "ساعته وتاريخه": "تجربة مختلفة واتشرفت بيها"

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كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة هبة مجدي، عن مشاركتها في مسلسل "ساعته وتاريخه"، مؤكدة أنها تجربة مختلفة بالنسبة لها.

ونشرت هبة، صورا من كواليس التصوير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تجربة جديدة ومختلفة واتشرفت بيها من مسلسل ساعته وتاريخه من ملفات المحاكم المصرية قصة شهادة حق على قناة Dmc وواتش ات watchit، إخراج عمرو موسى، تأليف سيف قنصوه، إنتاج الشركة المتحدة".

وتفاعلت الفنانة حنان مطاوع مع تدوينتها ووجهت رسالة لها، قائلة: "مبروك حبيبتي".

مسلسل "ساعته وتاريخه" يعرض يومي الخميس والجمعة في الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث العمل من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويخوض بطولته كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب.

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