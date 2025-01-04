"استنوا الوقعة".. زينة تنشر صورا من رحلة التزحلق على الجليد والجمهور يعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها خلال رحلة استمتاعها بالتزحلق على الجليد.

ونشرت زينة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا في الزحلقة بقي مفيش مني.. استنوا الوقعة علشان ولا شفتوا ولا هتشوفوا زيها".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى زينة، ما يوقع إلا الشاطر بس بعد الشر عنك، أحلى وأجمل زنزونة، ربنا يحفظك ويسعدك، شكلك خايفة أساسا ومبتعرفيش تتزحلقي، ربنا يحميكي ويسعدك يا رب، إيه القمر ده".

يذكر أن، زينة يعرض لها حاليا فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، وأحمد الرافعي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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