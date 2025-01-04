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بـ"جيبة قصيرة".. منة شلبي تحتضن نبيلة عبيد والجمهور يعلق

11:10 ص السبت 04 يناير 2025

منة شلبي ونبيلة عبيد

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة شلبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها مع الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ووجهت رسالة لها.

ونشرت منة، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية "جيبة قصيرة"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أسطورة أحبها وأعشقها".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "نبيلة عبيد الحب الأبدي، بلبلة الحب، عسل، منة منورة دايما وحنونة وطيبة، الله يحفظك، انتوا الإتنين ألذ من بعض، ربنا يديها الصحة".

يُذكر أن آخر أعمال منة شلبي فيلم "الهوى سلطان" وشاركها البطولة أحمد داود، أحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وتأليف وإخراج هبة يسري.

منة شلبي نبيلة عبيد فيلم الهوى سلطان الهوى سلطان
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