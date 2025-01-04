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"أسطورة ترويها الأجيال".. وفاة والد الفنانة ألفت عمر

10:43 ص السبت 04 يناير 2025
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  • عرض 15 صورة
    ألفت عمر
  • عرض 15 صورة
    ألفت عمر
  • عرض 15 صورة
    ألفت عمر
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    ألفت عمر
  • عرض 15 صورة
    ألفت عمر
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    ألفت عمر
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كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة ألفت عمر، منذ قليل، عن وفاة والدها.

وكتبت ألفت، عبر حسابها على فيسبوك: "مات ابي، مات أعظم الرجال.. مع السلامة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي".

وفي تدوينة أخرى، كتبت: "البقاء والدوام لله.. كان أبي أسطورة ترويها الأجيال .. ترحموا عليه".

يذكر أن، ألفت عمر من مواليد 15 أكتوبر 1973 وتخرجت من كلية الحقوق لكنها لم تعمل في مجال المحاماة واتجهت إلى المثيل حيث شاركت بمسلسل "قضية رأي عام"، وظهرت في بداياتها الفنية في الجزء الأول من مسلسل "نسر الشرق".

وكانت آخر أعمالها الفنية فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين ومحمد أسامة أوس أوس وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

الفت عمر

ألفت عمر وفاة والد ألفت عمر فيلم بعد الشر علي ربيع
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