بالصور- جلسة تصوير جريئة لـ الفنانة ناديين الراسي والجمهور يعلق

كتب – مؤمن سعد

نشرت الفنانة نادين الراسي مجموعة من الصور لها في جلسة تصوير جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: خوفَك عدوّك ودافعَك من الآخِر :إذا بُكرا الحكيم ييقلَّك إيّامَك معدودة، ساعتها ذكّرني شو رح تتذكَّر من الخوف اللي كنت عايشو مع كلّ شرقة شمس من حياتَك وإيّامَِك اللي ضيّعتها بالخوف.

وانهالت التعليقات على نادين الراسي بمجرد نشرها للصور، وأبدى الجمهور إعجابه بالصور، وعلق البعض الأخر على جرأة نادين في اختيارها للشورت الذي ظهرت به في الصور.

وجاءت التعليقات:" جميلة، جريئة، أجمل فنانة، أحلى من القمر، جريئة جدا، مثل القمر".

وكانت أثارت نادين الراسي الجدل مؤخراً بعدما تحدثت عن علاقتها بشقيقها وأنها قامت بإرضاعه 9 أشهر مع ابنها مارك، وقالت: أخي صغير، وأنا فطمته عن أمي ورضعته 9 أشهر مع ابني مارك اللي اتولد وقتذاك، كان كل همي إني أخليه جنبي لأنه أخويا وأبني.

وصرحت نادين بذلك خلال لقاء لها ببرنامج Spot On مع الإعلامي رالف معتوق، وكشفت عن هذا الأمر بعد المشكلة التي وقعت بينها وبين شقيقها الأصغر سيباستيان الراسي، وتعديه عليها بالضرب أثناء تواجدها في أحد المستشفيات لعلاج والدتها.