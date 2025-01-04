لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حدث بالفن| محمد رمضان يكشف عن مفاجأة لجمهوره في رمضان 2025 ووفاء عامر تعتذر لـ مي فاروق لهذا السبب

12:03 ص السبت 04 يناير 2025
حدث بالفن| محمد رمضان يكشف عن مفاجأة لجمهوره في رمضان 2025 ووفاء عامر تعتذر لـ مي فاروق لهذا السبب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الشاعرة عبير الرزاز، شقيق محمد رحيم يرفض الاحتفال بعيد ميلاده، روجينا تنشر صورًا مع نادين وإسلام إبراهيم من "حسبة عمري"، وفاء عامر تعتذر لـ مي فاروق والعمروسي وتكشف سبب غيابها عن زفافهما، محمد رمضان يعلن عن مفاجأة لجمهوره، ماذا قالت إيناس مكي عن شقيقها أحمد مكي بعد شائعات خلافهما؟، محمد هنيدي يكشف مصير الجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق"، وغيرها من الأخبار.

محمد رمضان محمد هنيدي وفاء عامر مي فاروق عبير الرزاز روجينا مدين أحمد مكي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ميسرة لمصراوي: " فيلر إيمان أيوب فاشل ولم أعرفها بسبب تغير ملامحها"

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

إعلان

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟