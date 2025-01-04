حدث بالفن| محمد رمضان يكشف عن مفاجأة لجمهوره في رمضان 2025 ووفاء عامر تعتذر لـ مي فاروق لهذا السبب

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الشاعرة عبير الرزاز، شقيق محمد رحيم يرفض الاحتفال بعيد ميلاده، روجينا تنشر صورًا مع نادين وإسلام إبراهيم من "حسبة عمري"، وفاء عامر تعتذر لـ مي فاروق والعمروسي وتكشف سبب غيابها عن زفافهما، محمد رمضان يعلن عن مفاجأة لجمهوره، ماذا قالت إيناس مكي عن شقيقها أحمد مكي بعد شائعات خلافهما؟، محمد هنيدي يكشف مصير الجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق"، وغيرها من الأخبار.

