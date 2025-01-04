رانيا منصور في الإسكندرية وإلهام شاهين مع أسرتها بـ"البيجامات".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

أول تعليق من الجهة المنظمة لحفل بهاء سلطان بعد إلغائه رسميا

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورة برفقة عائلتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت: "أنتم أجمل ما في حياتي، أحلى لمة عيلة بالبيجامات بحبكم من كل قلبي، ربنا يحافظ عليكم ويارب ما يقطع لنا عادة، كل سنة واحنا مع بعض".

بلقيس

خضعت الفنانة بلقيس لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور، صورا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بالأجواء الشتوية في محافظة الإسكندرية.

رانيا يوسف

خضعت الفنانة رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق حاز على إعجاب متابعيها.

سارة درزاوي

نشرت الفنانة سارة درزاوي، صورا جديدة من كواليس حفل زفافها الذي أقيم مساء الخميس، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

عمرو سلامة

كشف المخرج عمرو سلامة، عن انتهاء تصوير مسلسل "بريستيج"، ونشر صورة من الكواليس عبر حسابه على "إنستجرام"، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

كارول سماحة

خضعت الفنانة كارول سماحة، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان جذاب خطفت به الأنظار.

محمد يونس

نشر الفنان محمد يونس، صورة جديدة من كواليس مسلسل "المداح 5"، مع الفنان حمادة هلال عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

مايان السيد

خضعت الفنانة مايان السيد، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان أنيق حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ميرنا جميل

خضعت الفنانة ميرنا جميل، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت ميرنا بإطلالة مختلفة وجذابة حازت على إعجاب متابعيها.