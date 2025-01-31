منذر رياحنة يشارك جمهوره توقيع كتابه "عالم يتنفس الموت" من معرض الكتاب

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان منذر رياحنة عن كواليس ندوة توقيع كتابه "عالم يتنفس الموت"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 هذا العام.

ونشر منذر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يتم استقباله من قبل منظمي المعرض، وشهدت ندوته حضور عدد من جمهوره ومحبيه، وحرص على توقيع عدد من النسخ الخاصة بالكتاب وكتب: "وسط زحام المدينة وأصوات الصخب، كانت هي تجلس خلف زجاج سيارتها الفاخرة، تتأمل العالم من حولها بنظرات حادة، تكسوها سكينة خطيرة، صفاء، امرأة جميلة بشكل ساحر، ذات نظرات ثاقبة تخترق القلوب، وعيون خضراء تلامس عمق الأشياء وبشرة حنطية كأنها تحمل في طياتها شراسة الأرض ودفء السماء".

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وكانت آخر مشاركات الفنان منذر رياحنة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، الفنان منذر رياحنة يشارك الفنان مصطفى شعبان بطولة مسلسل "حكيم باشا"، وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم سهر الصايغ، رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد صيام، محمد نجاتي، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، ومن المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

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