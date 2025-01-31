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تصدرت التريند بعد رسالتها المؤثرة لزوجها.. 20 صورة للفنانة نشوى مصطفى

10:29 م الجمعة 31 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى ودنيا سمير غانم
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى أمام الكعبة المشرفة
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى مع شيكو وهشام ماجد وأكرم حسني
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى مع فريق عمل مسرحية عطل فني
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى مع الراحلة رجاء الجداوي
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى وخالد النبوي من كواليس مسلسل بوابة الحلواني
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى مع إسعاد يونس
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى مع بيومي فؤاد
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى من برنامجها بنت البلد
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى مع ابنتها مريم
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى مع الراحل سمير غانم
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى مع الراحل حسن حسني
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى مع مشيرة خطاب
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى مع زوجها الراحل
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى من فترة الطفولة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة نشوى مصطفى من أحد جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    الفنانة نشوى مصطفى
  • عرض 20 صورة
    نشوى مصطفى مع والدتها
  • عرض 20 صورة
    الفنانة نشوى مصطفى على إنستجرام
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كتب- مروان الطيب:
تصدرت الفنانة نشوى مصطفى، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما رثت زوجها الراحل برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

ونشرت نشوى مصطفى صورة جمعتها بزوجها الراحل وكتبت: "ألف ألف رحمة ونور يا ونس الروح يا حبيب الله ورسوله، الله يسعدك ويراضيك ويرحمك ويجعلك في صحبة الأنبياء والأولياء، الله يجمعني بيك يارب في جنته برحمته ولطفه ألف ألف ألف رحمة ونور عليك وعلى كل أحبابنا اللي سبقونا وصلى الله على سيدنا محمد النور وأهله".

وردت الفنانة نشوى مصطفى، على انتقادات البعض بعد ظهورها في كواليس تصوير مسلسل "قلع الحجر 2"، المقرر مشاركته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وقالت نشوى في لقاء مع برنامج "عرب وود": "ده ارتباط بعقود والتزام ولازم أكمله علشان معطلش زمايلي وكان لازم أكمل الشغل، وبقول لكل حد بيشوفني ياريت يدعي لزوجي عماد كان هدية ربنا ليا، وكان دعوة أبويا الطيبة، الله يرحمه ويلحقني بيه على خير".

يذكر أن، الفنانة نشوى مصطفى تشارك في مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، والمقرر مشاركته أيضًا ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

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