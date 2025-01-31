تصدرت التريند بعد رسالتها المؤثرة لزوجها.. 20 صورة للفنانة نشوى مصطفى

أحمد العوضي من أمام معبر رفح: "محدش هيعدي غير على رقابنا"

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة نشوى مصطفى، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما رثت زوجها الراحل برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

ونشرت نشوى مصطفى صورة جمعتها بزوجها الراحل وكتبت: "ألف ألف رحمة ونور يا ونس الروح يا حبيب الله ورسوله، الله يسعدك ويراضيك ويرحمك ويجعلك في صحبة الأنبياء والأولياء، الله يجمعني بيك يارب في جنته برحمته ولطفه ألف ألف ألف رحمة ونور عليك وعلى كل أحبابنا اللي سبقونا وصلى الله على سيدنا محمد النور وأهله".

وردت الفنانة نشوى مصطفى، على انتقادات البعض بعد ظهورها في كواليس تصوير مسلسل "قلع الحجر 2"، المقرر مشاركته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وقالت نشوى في لقاء مع برنامج "عرب وود": "ده ارتباط بعقود والتزام ولازم أكمله علشان معطلش زمايلي وكان لازم أكمل الشغل، وبقول لكل حد بيشوفني ياريت يدعي لزوجي عماد كان هدية ربنا ليا، وكان دعوة أبويا الطيبة، الله يرحمه ويلحقني بيه على خير".

يذكر أن، الفنانة نشوى مصطفى تشارك في مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، والمقرر مشاركته أيضًا ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

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