"يعطيني مساحة للإفيهات".. علاء زينهم: أفضل العمل مع أحمد حلمي عن محمد هنيدي

كتب- مصراوي:

كشف الفنان علاء زينهم أنه يفضل العمل مع الفنان أحمد حلمي على العمل مع الفنان محمد هنيدي.

وقال علاء زينهم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض"، المعروض على شاشة "الحياة"، إن الفنان أحمد حلمي يسمح لكاست العمل بالخروج عن النص، وإضافة إفيهات مضحكة للعمل الدرامي أو السينمائي، في حين أن محمد هنيدي لا توجد معه هذه مساحة للارتجال، ولا يسمح بذلك لأنه يكتفي بالإضحاك من خلال دوره.

وأشاد زينهم خلال اللقاء بالفنان أشرف عبد الباقي وتجربته في مسرح مصر، قائلا: إن أشرف عبد الباقي، لا يقف عند زمن محدد ويغير جلده وذاته ويجدد كل فترة من أعماله الفنية والإبداعية.

كما أوضح خلال اللقاء أنه يفضل النجم عادل إمام عن الفنان سعيد صالح بحكم العمل مع الزعيم في أكثر من عمل فني سواء في مسرحية الزعيم أو بودي جارد أو فيلم أمير الظلام وطيور الظلام وبخيت وعديلة وغيرها من الأفلام التي حققت نجاحات كبيرة.

يذكر أن، الفنان علاء زينهم يشارك ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم رانيا يوسف، سارة سلامة، مجدي كامل، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبد الله، تأليف حمدي يوسف، إخراج عادل الأعصر.

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