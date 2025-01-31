"عادل إمام حلف بالطلاق أنه ميقصدش".. علاء زينهم يكشف سر خلافه مع الزعيم

كتب- مصراوي:

تحدث الفنان علاء زينهم عن تفاصيل الخلاف بينه وبين زعيم الكوميديا في مصر والعالم العربي عادل إمام.

وقال علاء خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج "بالخط العريض"، المعروض على شاشة تليفزيون "الحياة"، إنه فوجئ في أحد المسرحيات مع الزعيم عادل إمام يقترب منه وكأنه ينوي ضربه بالقلم على وجهه.

مضيفا: هنا وضعت يدي على وجهي ورفضت أن أرد عليه الحوار على المسرح، وتركت المسرح وغادرت، إلا أن الزعيم عادل إمام جاء خلفه وحلف له بالطلاق أنه لم يقصد أن يضربه وأن ذلك ليس من أخلاقه.

وعن العمل مع عادل إمام قال علاء زينهم خلال اللقاء، الزعيم يتعامل مع فريق العمل كأنه أسرة واحدة يجتمع معهم قبل التصوير ويأكل الفول والطعمية ويحتسي الشاي معهم، وهو الأمر الذي كان يفعله أستاذه فؤاد المهندس مع فريق عمله وهم يفعلون ذلك لإضافة روح الجماعة والدعاية وكسر الخوف بين أعضاء العمل.

يذكر أن، الفنان علاء زينهم يشارك ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم رانيا يوسف، سارة سلامة، مجدي كامل، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبد الله، تأليف حمدي يوسف، إخراج عادل الأعصر.

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