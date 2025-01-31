"حاول يضربني بالقلم".. علاء زينهم يكشف سر القطيعة مع الراحل سيد زيان

كتب- مصراوي:

تحدث الفنان علاء زينهم عن تفاصيل الخلاف بينه وبين الفنان الراحل، سيد زيان أثناء العمل سويًا في مسرحية "العسكري الأخضر".

وقال علاء زينهم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض"، المعروض على شاشة "الحياة"، إن الفنان سيد زيان حاول ضربه على وجهه على سبيل المزاح ولكنه تصدى له ووبخه وهو الأمر الذي يرفضه تماما.

وأوضح علاء خلال اللقاء أنه يشعر بأنه قريب جدا للصوفية في حين أنه لا يعلم شيئا عن الصوفية فهو زاهد في الحياة وليس لديه أي أحلام أو تطلعات.

وأكد علاء أنه لم يعتمد على الفن فقط كمصدر رزق فقط حيث كان يعمل في الحسابات في أحد شركات التأمين، وخرج على المعاش وعمل بعد ذلك سائق تاكسي لأنه يعلم جيدا أن الفن غدار وليس مصدر رزق ثابت.

يذكر أن، الفنان علاء زينهم يشارك ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم رانيا يوسف، سارة سلامة، مجدي كامل، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبد الله، تأليف حمدي يوسف، إخراج عادل الأعصر.

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