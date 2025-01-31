أحمد عبد العزيز من أمام معبر رفح: "نؤيد الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه في أرضه"

كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان الكبير، احمد عبد العزيز المشاركة وسط الآلاف من المصريين من أمام معبر رفح، رافضين محاولات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب التهجير القسري للشعب الفلسطيني ودخولهم سيناء.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز خلال لقائه مع قناة "CBC Extra" أمام معبر رفح: "الموقف المصري مع القضية الفلسطينية ثابت وواحد من الخمسينيات والستينيات، ونؤيد الشعب الفلسطيني تأييدًا تامًا حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة في أرضه".

View this post on Instagram A post shared by Extranewstv (@extranews.tv)

وشهد معبر رفح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، توافد الآلاف من المصريين من مختلف الفئات والأعمار، إلى جانب عدد من نجوم الوسط الفني منهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، السيناريست الكبير، مدحت العدل، الفنان أحمد العوضي.

يذكر أن، الفنان أحمد عبد العزيز يشارك بمسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

بينهم "حكيم باشا وفهد البطل".. شاهد 10 بروموهات لمسلسلات رمضان 2025

وفاة الموسيقار ناصر الصالح .. وأحلام تنعيه