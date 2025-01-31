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أحمد العوضي من أمام معبر رفح: "محدش هيعدي غير على رقابنا"

08:11 م الجمعة 31 يناير 2025
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كتب- مروان الطيب:
انضم الفنان أحمد العوضي، إلى آلاف المصريين من أمام معبر رفح، رافضين التهجير القسري للفلسطينيين، بعد محاولات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الضغط على الدولة المصرية للسماح بدخولهم إلى سيناء.

وقال أحمد العوضي: "كل أخواتي من مختلف المحافظات قدام معبر رفح، بيقولوا لا للتهجير والأرض دي محدش هيعدي عليها غير على رقابنا".

وشهد معبر رفح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، توافد الآلاف من المصريين من مختلف الفئات والأعمار، إلى جانب عدد من نجوم الوسط الفني منهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والسيناريست الكبير، مدحت العدل.

يذكر أن، الفنان أحمد العوضي يشارك بمسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

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معبر رفح نجوم الفن تهجير سكان غزة مقترح ترامب لتهجير غزة أحمد العوضي
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