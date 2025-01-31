أشرف زكي عن محاولات تهجير الفلسطينيين: "نحن مع قرارات الرئيس السيسي"

كتب- مروان الطيب:

انضم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى قوافل المصريين الرافضين لتهجير الشعب الفلسطيني من أمام معبر رفح، بعد محاولات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الضغط على السياسة المصرية لدخول الفلسطينيين إلى سيناء.

ونشرت قناة "CBC" مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهر خلاله الفنان أشرف زكي وهو يؤكد أن الشعب المصري على قلب رجل واحد، رافضين مخطط التهجير على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

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وقال أشرف زكي: "دي رسالة من نبض الشارع المصري كله، شايف الآلاف وداخلين على مليونية رافضين التهجير مع حل الدولتين، آن الأوان ان الشعب الفلسطيني ياخد حقه، السلام العادل والسلام الامن، نحن مع الدولة المصرية ومع بيان وزارة الخارجية هذا البيان المحترم، نحن مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

يذكر أن، الفنان أشرف زكي يشارك في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

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