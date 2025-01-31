"فستان بظهر مكشوف".. هيفاء وهبي تنشر صور جديدة من باريس

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة هيفاء وهبي، عن صور جديدة من تواجدها بفعاليات أسبوع الموضة في باريس، وسط العديد من مصممي وعارضي الأزياء العالميين.

ونشرت هيفاء الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية مع عارضات الأزياء، وظهرت مرتدية فستان أسود أنيق مكشوف الظهر، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان من ضمن حضور أسبوع الموضة في باريس، النجمة يسرا والتي شاركت في عرض أزياء "ستيفان رولان"، وأطلت يسرا على الحضور بإطلالة أنيقة عكست الفخامة والرقي.

واحتفلت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا بتعاقدها على مسلسل جديد بعنوان "المشتبه الرابع"، الذي يمثل عودتها للدراما التلفزيونية منذ مسلسل "إسود فاتح" عام 2020.

وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" عام 2023 وشاركها البطولة محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.



يذكر أن، هيفاء وهبي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد.

وتدور أحداثه في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، ومن تأليف عمر عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

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