مدحت العدل من أمام معبر رفح: "نحن دولة وشعب إيد واحدة"

كتب- مروان الطيب:

انضم السيناريست الكبير، مدحت العدل، إلى الآلاف من المصريين الرافضين للتهجير القسري للفلسطينيين، وذلك من أمام معبر رفح، بعد محاولات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الضغط على الدولة المصرية للسماح بدخولهم إلى سيناء.

ونشرت قناة "CBC" نص حديث السيناريست، مدحت العدل عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" وقال: "نحن دولة وشعب إيد واحدة، ونقف خلف قرارات الرئيس السيسي قلبًا وقالبًا حفاظًا على القضية الفلسطينية".

وشهد معبر رفح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، توافد الآلاف من المصريين رافضين محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

يذكر أن، آخر مشاركات السيناريست مدحت العدل كانت بمسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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