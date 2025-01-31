تعرف على موعد ومكان عزاء شقيق الفنان مصطفى شعبان

كتب- مروان الطيب:

تم تحديد موعد ومكان عزاء شقيق الفنان مصطفى شعبان الأصغر، بعدما أعلن عن وفاته اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكشف مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان، عبر صفحته على "فيسبوك": "تقام مراسم عزاء المغفور له المهندس/ ماجد شعبان يوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

وتم تشييع جنازة شقيق الفنان مصطفى شعبان من أحد مساجد محافظة المنوفية، وشارك في تشييع الجنازة العشرات من أهالي المحافظة، وحرصوا على مواساة الفنان مصطفى شعبان، الذي سيطرت عليه ملامح الحزن.

كان شعبان، كتب عبر حسابه على فيسبوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.. أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى.. اللهم أجبر قلوبنا على فراقه، وأرزقنا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن مصطفى شعبان يُعرض له ضمن مسلسلات رمضان 2025 مسلسل "حكيم باشا"، ويشاركه في بطولة المسلسل رياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر رياحنة وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وهاجر الشرنوبي وميدو عادل وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان.

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تشييع جنازة شقيق مصطفى شعبان في محافظة المنوفية



