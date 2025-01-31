أحمد السقا ينعى شقيق مصطفى شعبان: خالص التعازي لصديقي وأخي

كتبت- منى الموجي:

نعى النجم أحمد السقا عبر حسابه الرسمي على موقع X، ماجد شقيق النجم مصطفى شعبان الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة 31 يناير.

وكتب السقا: "خالص التعازي لصديقي وأخي الفنان مصطفى شعبان بعد وفاة شقيقه ماجد وندعو الله أن يرحم الفقيد، ويغفر له، ويجعل مثواه الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشيّع الفنان مصطفى شعبان جنازة شقيقه ماجد، بعد أداء الصلاة على جثمانه ظهر اليوم الجمعة، في أحد مساجد محافظة المنوفية.

وشارك في تشييع جنازة ماجد العشرات من أهالي محافظة المنوفية، وحرصوا على مواساة مصطفى شعبان، الذي سيطر الحزن علىى ملامحه.

كان شعبان، كتب عبر حسابه على فيسبوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.. أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى.. اللهم أجبر قلوبنا على فراقه، وأرزقنا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".