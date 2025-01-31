إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)

04:40 م الجمعة 31 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ميرنا جميل (3)
  • عرض 3 صورة
    ميرنا جميل (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرنا جميل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت ميرنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أميرة ديزني، القمر، الجمال، العسل الطبيعي".

وتغيب ميرنا جميل عن المشاركة في موسم دراما رمضان هذا العام 2025.

وشاركت ميرنا جميل في موسم رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة ومحمد لطفي وملك قورة ورحاب الجمل وغيرهم.

اقرأ أيضا:

مصطفى شعبان يعلن وفاة شقيقه الأصغر

رمضان 2025.. منة عرفة تكشف عن شخصيتها بمسلسل "وتقابل حبيب"

ميرنا جميل الفنانة ميرنا جميل إطلالة ميرنا جميل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج
بث مباشر.. آلاف المصريين في معبر رفح رفضًا لمقترح تهجير الفلسطينيين