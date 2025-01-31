بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)

أشرف زكي عن محاولات تهجير الفلسطينيين: "نحن مع قرارات الرئيس السيسي"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرنا جميل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت ميرنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أميرة ديزني، القمر، الجمال، العسل الطبيعي".

وتغيب ميرنا جميل عن المشاركة في موسم دراما رمضان هذا العام 2025.

وشاركت ميرنا جميل في موسم رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة ومحمد لطفي وملك قورة ورحاب الجمل وغيرهم.

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