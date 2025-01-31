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ياسمين صبري تنشر صورا من رحلتها للتزحلق على الجليد.. والجمهور يعلق

04:23 م الجمعة 31 يناير 2025
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    ياسمين صبري ورحلة التزحلق على الجليد (1)
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    ياسمين صبري ورحلة التزحلق على الجليد (4)
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    ياسمين صبري ورحلة التزحلق على الجليد (3)
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من رحلتها للتزحلق على الجليد.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالها مش عادي" ، "القمر بجد" ، "إيه الجمال ده" ، "سكر محلي محطوط على كريمة" ، "روعة" ، "الجمال كله".

يذكر أن، ياسمين صبري تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الأميرة" المكون من 15 حلقة، ويشاركها البطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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