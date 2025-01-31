ياسمين عبدالعزيز تطرح البوستر الرسمي لمسلسل"وتقابل حبيب" وهذا ما قالته

كتب- هاني صابر:

طرحت النجمة ياسمين عبدالعزيز، البوستر الرسمي لمسلسلها الدرامي "وتقابل حبيب" الذي تخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت ياسمين، البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وتقابل حبيب رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله".

وتصدرت ياسمين عبدالعزيز البوستر وبعدها كريم فهمي ثم خالد سليم وجاء خلفهم أنوشكا وصلاح عبدالله ونيكول سابا.

مسلسل "وتقابل حبيب" يعرض في رمضان 2025 ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان، صلاح عبدالله، وآخرين.

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