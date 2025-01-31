لطيفة ناعية ناصر الصالح: "ربنا يقدرني وأنزل الحاجات اللي اتفقنا عليها"

كتب- هاني صابر:

نعت المطربة لطيفة، الموسيقار السعودي ناصر الصالح الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 31 يناير 2025.

ونشرت لطيفة، صورا لها مع الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله يرحمك يا مبدع الله يرحمك يا طيب الله يرحمك ناصر الصالح يا حبيب قلبي.. من مثلك لا يموت أنت كنت فخر للأغنية الخليجية وللفن الخليجي".

وتابعت: "أعمالك ستظل خالدة في تاريخ الفن الخليجي.. ألف رحمة ونور على روحك.. بعزي كل أهلك وكل جمهورك وأعزي نفسي لأنك كنت أخ وفنان ومن أقرب الناس لقلبي".

وأضافت: "كنا محضرين مفاجأة لكن لله ما أخذ ولله ما أعطى وقدر الله وما شاء فعل.. ربنا يقدرني وأنزل الحاجات اللي اتفقنا عليها.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن، ناصر الصالح لقب بـ"قبطان الطرب الخليجي" ويعد من أهم وأبرز الملحنين في الخليج والعالم العربي، حيث قدم العديد من الألحان منذ أن انطلقت رحلته في عالم الفن والموسيقى بشكل رسمي في السبعينات، وتعاون فيها مع كبار الفنانين في العالم العربي مثل محمد عبده، نوال، أحلام ونبيل شعيل وعبدالله الرويشد وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وماجد المهندس وراشد الفارس ورابح صقر وعبدالكريم عبدالقادر وخالد عبدالرحمن وصابر الرباعي وطلال سلامة وذكرى.

ومن أبرز أعماله الغنائية، أغنية "الأماكن" التي غناها فنان العرب محمد عبده، والتي تُعتبر من العلامات الفارقة في مسيرته الفنية، كما قدم مع محمد عبده أعمال خالده لا تنسى و منها : ‏"بنت النور" ، "أعترف لك" ، "عام جديد" ، "سمي" ، "الملامح"إبعد" ،‏ "كثير اشتقت" ، "يا راحلة" ، "إرتبكتي"، "ياحنيّنة" ، "‏خيام العز"، "عهد سلمان".

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