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تشييع جنازة شقيق مصطفى شعبان في محافظة المنوفية

02:05 م الجمعة 31 يناير 2025
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كتبت- منى الموجي:

شيّع الفنان مصطفى شعبان جنازة شقيقه ماجد، بعد أداء الصلاة على جثمانه ظهر اليوم الجمعة الموافق 31 يناير، في أحد مساجد محافظة المنوفية.

وشارك في تشييع جنازة ماجد العشرات من أهالي محافظة المنوفية، وحرصوا على مواساة الفنان مصطفى شعبان، الذي سيطرت ملامح الحزن عليه.

كان شعبان، كتب عبر حسابه على فيسبوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.. أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى.. اللهم أجبر قلوبنا على فراقه، وأرزقنا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن مصطفى شعبان يُعرض له ضمن مسلسلات رمضان 2025 مسلسل "حكيم باشا"، ويشاركه في بطولة المسلسل رياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر رياحنة وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وهاجر الشرنوبي وميدو عادل وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان.

مصطفى شعبان مسلسل حكيم باشا وفاة شقيق مصطفى شعبان المنوفية مسلسلات رمضان 2025
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