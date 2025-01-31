عمرو محمود ياسين يطرح بوستر نجله في "وتقابل حبيب" ويوجه رسالة له

كتب- هاني صابر:

طرح المؤلف عمرو محمود ياسين، بوستر نجله محمود ياسين جونيور بمسلسل "وتقابل حبيب" الذي يشارك من خلاله في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر عمرو، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أتمنى لك الأفضل يا جونيور".

ورد محمود ياسين جونيور على رسالة والده، قائلا: "بحبك".

مسلسل "وتقابل حبيب" تخوض بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وينافس بقوة في الموسم الرمضاني 2025.

المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان، صلاح عبدالله، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

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