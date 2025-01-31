"هتكسروا الدنيا"..رامي رضوان يدعم زوجته دنيا سمير غانم بمسلسلها "عايشة الدور"

كتب- هاني صابر:

حرص الإعلامي رامي رضوان، على دعم زوجته النجمة دنيا سمير غانم بمسلسلها الدرامي الجديد "عايشة الدور" الذي تنافس به في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر رامي، بوستر المسلسل، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "بالتوفيق والنجاح يا رب.. هتكسروا الدنيا بإذن الله".

مسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم ونور محمود وأميرة أديب وفدوى عابد، وآخرين، ومن إخراج أحمد الجندي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وتتكون أحداثه من 15 حلقة.

اقرأ أيضا:

مصطفى شعبان يعلن وفاة شقيقه الأصغر

رمضان 2025.. منة عرفة تكشف عن شخصيتها بمسلسل "وتقابل حبيب"