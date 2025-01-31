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مصطفى شعبان يعلن وفاة شقيقه الأصغر

12:03 م الجمعة 31 يناير 2025
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    مصطفى شعبان
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    مصطفى شعبان
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    النجم مصطفى شعبان
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    مصطفى شعبان
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شعبان
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كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان مصطفى شعبان، منذ قليل، عن وفاة شقيقه الأصغر.

وكتب شعبان، عبر حسابه على فيسبوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى".

وأضاف: "أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى.. اللهم أجبر قلوبنا على فراقه، وأرزقنا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن، مصطفى شعبان يخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا".

ويشاركه في بطولة المسلسل رياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر رياحنة وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وهاجر الشرنوبي وميدو عادل وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان.

مصطفى شعبان

مصطفى شعبان وفاة شقيق مصطفى شعبان مسلسل حكيم باشا
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