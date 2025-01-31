"يا ونس الروح".. نشوى مصطفى ترثي زوجها بكلمات حزينة

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة رثاء لزوجها الراحل عماد الذي وافته المنية مع نهاية عام 2024.

ونشرت نشوى، صورتها مع زوجها الراحل، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: " ألف ألف رحمة ونور يا ونس الروح يا حبيب الله ورسوله.. الله يسعدك ويراضيك ويرحمك ويجعلك في صحبة الأنبياء والأولياء".

وأضافت نشوى: "الله يجمعنى بيك يا رب في جنته برحمته ولطفه، ألف ألف ألف رحمة ونور عليك وعلى كل أحبابنا اللي سبقونا وصلى اللهم على سيدنا محمد النور وأهله".

يذكر أن، زوج الفنانة نشوى مصطفى رحل عن عالمنا يوم 28 ديسمبر 2024.