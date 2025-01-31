وفاة الموسيقار ناصر الصالح .. وأحلام تنعيه

كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا الموسيقار السعودي ناصر الصالح في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 31 يناير 2025.

وأعلن ابنه خالد خبر وفاته عبر حسابه على منصة "إكس"، وعلق: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي ناصر صالح خالد المحسن ( ناصر الصالح ) وسوف تحدد الصلاة عليه والدفن في وقت لاحق، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعت المطربة أحلام، الموسيقار الراحل، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى ملحننا القدير الموسيقار ناصر الصالح، عسى الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ‏عزائي لجميع الأسرة الكريمة، عسى الله يصبرهم ويربط على قلوبهم".

يذكر أن، ناصر الصالح لقب بـ "قبطان الطرب الخليجي" ويعد من أهم وأبرز الملحنين في الخليج والعالم العربي، حيث قدم العديد من الألحان منذ أن انطلقت رحلته في عالم الفن والموسيقى بشكل رسمي في السبعينات، وتعاون فيها مع كبار الفنانين في العالم العربي مثل محمد عبده، نوال، أحلام ونبيل شعيل وعبدالله الرويشد وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وماجد المهندس وراشد الفارس ورابح صقر وعبدالكريم عبدالقادر وخالد عبدالرحمن وصابر الرباعي وطلال سلامة وذكرى.

ومن أبرز أعماله الغنائية، أغنية "الأماكن" التي غناها فنان العرب محمد عبده، والتي تُعتبر من العلامات الفارقة في مسيرته الفنية، كما قدم مع محمد عبده أعمال خالده لا تنسى و منها : ‏"بنت النور" ، "أعترف لك" ، "عام جديد" ، "سمي" ، "الملامح"إبعد" ،‏ "كثير اشتقت" ، "يا راحلة" ، "إرتبكتي"، "ياحنيّنة" ، "‏خيام العز"، "عهد سلمان".