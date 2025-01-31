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أحمد فريد يطرح البرومو الرسمي لكليبه الجديد "عابر سبيل" على "يوتيوب" (فيديو)

10:39 ص الجمعة 31 يناير 2025
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    أحمد فريد ومعتز عرموش (1)
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    أحمد فريد ومعتز عرموش (3)
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كتب- هاني صابر:

طرح المطرب أحمد فريد، البرومو الرسمي لكليبه الغنائي الجديد "عابر سبيل" على "يوتيوب" والذي يتعاون فيه مع sms للإنتاج الفني.

وانتهى "فريد" خلال الأيام الماضية من تصوير كليب الأغنية، استعدادا لطرحه للجمهور الأسبوع المقبل.

أغنية "عابر سبيل" من كلمات عصام حسني وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد مجدي، وإنتاج معتز عرموش، والكليب من إخراج أحمد علاء.

يذكر أن، فريد قدم عدة أعمال غنائية ناجحة منها "بأمارة مين" و" نفس النهايات" و "عامل عظمة" وغيرها من الأغاني الأخرى.

أحمد فريد عابر سبيل نجوم الفن
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