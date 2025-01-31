عزة لبيب: "ممكن أعمل بوتوكوس وفيلر مرة في السنة"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة عزة لبيب عن رأيها في "البوتوكوس" و"الفيلر" وعمليات التجميل وحقن التخسيس.

وقالت عزة، في لقائها ببرنامج "قعدة ستات"، على قناة "ألفا اليوم": "ممكن أعمل بوتوكوس وفيلر بس في السنة مرة مش على طول، إلا لو داخلة شغل مهم ومحتاج الدور كدة ممكن اروح أعمل حبه رتوش".

وعن رأيها في حقن التخسيس، أضافت: "أنا برفضها تمام عشان سمعت إن مش كل الاجسام تستجيب لها لأنه ساعات بتيجي بنتايج بالعكس تضر اللي بياخدوها، أنا بحب أعمل ريجيم دايت، التزم في الأكل وخلاص".

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وتشارك عزة لبيب في مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبدالوهاب، سوسن بدر، رحمة أحمد، أحمد الرافعي، محمد رضوان، سامي مغاوري، عمر شرقي، مؤمن نور، ميمي جمال ووئام مجدي، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني، إنتاج كريم أبو ذكري.

تدور أحداث مسلسل الكابتن في إطار كوميدي ويتكون من 15 حلقة، وهو من إخراج معتز التوني وتأليف عمرو الدالي.

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