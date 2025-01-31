ملك قورة جريئة وياسمين صبري كاجوال..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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تصدر التريند بعد تصريحاته عن زواجه 5 مرات.. 20 صورة للنجم حسين فهمي

كتب-مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

خضعت الفنانة درة التونسية، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب متابعيها.

دعاء حكم

نشرت الفنانة دعاء حكم صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت دعاء وهي تلتقط صورة سيلفي، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها ومتابعيها.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تروج لكتابها الجديد "هودو" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت رانيا وهي من كواليس تصوير مسلسل "موضوع عائلي"، واحتفلت بنجاح المسلسل.

عزيز الشافعي

نشر الشاعر عزيز الشافعي، صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر خلالها في ضيافة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

لجين عمران

خضعت الإعلامية لجين عمران، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلاله بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب متابعيها.

مريم أوزرلي

خضعت الفنانة مريم أوزرلي، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت مريم مرتدية إطلالة كاجوال حازت على إعجاب متابعيها.

ناهد السباعي

خضعت الفنانة ناهد السباعي، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت ناهد وهي تستمتع بوقتها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال بسيطة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ملك قورة

خضعت الفنانة ملك قورة، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار.