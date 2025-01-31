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حدث بالفن | فنانة تتعرض لحادث سير وتعليق زوج نانسي عجرم على أنباء طلاقهما

12:05 ص الجمعة 31 يناير 2025
حدث بالفن | فنانة تتعرض لحادث سير وتعليق زوج نانسي عجرم على أنباء طلاقهما

النشرة الفنية

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إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول تعليق من ليلى عز العرب بعد تعرضها لحادث سير بسيارتها، سلمى أبو ضيف ترزق بمولودتها الأولى "صوفيا"، ماذا قال أحمد حلمي عن مقالب رامز جلال؟، تركي آل الشيخ يحتفي بنجاح فعاليات "موسم الرياض"، حفل وهمي لتامر حسني يثير أزمة في تونس، شادي شامل لمصراوي: متضامن مع أحمد سعد ضد التنمر، وغيرها من الأخبار.

مدحت العدل تركي آل الشيخ رانيا يوسف أحمد حلمي حسين فهمي نانسي عجرم سلمى أبو ضيف شادي شامل محمد رمضان ليلى عز العرب

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