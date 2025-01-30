تصدر التريند بعد تصريحاته عن زواجه 5 مرات.. 20 صورة للنجم حسين فهمي

كتب- مروان الطيب:

تصدر النجم الكبير، حسين فهمي، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاته في برنامج "جعفر توك"، عن تعدد زيجاته، وعلاقته بابنته، وكواليس مشاريعه الفنية، وعلاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب تفاصيل تخص حياته الشخصية والمهنية كشف عنها لأول مرة.

وعن زيجاته قال حسين فهمي: "تزوجت 5 مرات، وتم حساب السادسة بالخطأ، لأنها كانت في مرحلة الخطوبة".

وعن انفصاله عن الفنانة ميرفت أمين بعد زواج دام 12 عام قال: "الانفصال حدث بسبب اختلاف وجهات النظر".

وفي حديثه عن زواج ابنته، قال النجم الكبير: "فرحت لما بنتي قالت لي بحب، لكن كنت عارف إنها تجربة مش ناجحة، لحظة ما بنتي جت قالت لي بحب كنت سعيد جدًا، قلت لها ده إحساس جميل إنك تقدري تحبي".

وأضاف: "جت قالت لي بحب شخص معين قلت لها، أنا مش موافق لأنه محستش إنه هيسعدها ولا هيهتم بيها، نصحتها لكن هي صممت فسيبتها تخوض التجربة، وقلت لها هتتحملي مسؤولية قراراتك، اتضايقت جدًا لما صممت بس مقدرتش أقولها لا، حصل الانفصال وأنا اللي تحملت النتائج".

وكانت آخر مشاركات الفنان حسين فهمي على شاشة السينما بفيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي وعدد من نجوم السينما المصرية، وعرض مطلع عام 2024، للمخرج خالد يوسف.

يذكر أن، النجم حسين فهمي يشارك بعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، أبرزها مسلسل "كامل العدد" بطولة الفنانة دينا الشربيني.

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